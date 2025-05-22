Hemşire ve Ebelere Yönelik Araştırma: Yüzde 73'ü İş ve Aile Dengesini Kuramıyor

(ANKARA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hemşire ve ebelere yönelik "İş ve Aile Hayatı Uyumu" araştırmasını açıkladı. Araştırmaya göre, hemşire ve ebelerin yüzde 73'ünün iş ve aile dengesini kuramadığı belirtildi. Sendika Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Aile Yılı'nda ebe ve hemşirelerimizin iş ve aile dengesi kurulmalı, çalışma şartları aile birliğini bozmamalıdır" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hemşire ve ebelere yönelik yapılan "İş ve Aile Hayatı Uyumu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Açıkamada, ankete katılan yaklaşık 10 bin hemşire ve ebeye, iş ve aile hayatındaki dengeyi kurup kuramadıklarının sorulduğu belirtildi.

"Hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü iş ve aile dengesini kuramıyor"

Ankete katılanların çoğunun kadın olduğu vurgulanan açıklamada, "Hemşire ve ebelerin yüzde 73'ü iş ve aile dengesini kuramadığını bildirdi. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı. Verilere göre nöbet tutma sıklığı, iş ve aile dengesini bozan en önemli etken olarak öne çıktı. İki günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin yüzde 88,4'ü, üç günde bir nöbet tutan hemşire ve ebelerin ise yüzde 76'sı iş ve aile dengesini kuramadığını belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Katılımcıların çalışma saatleri uzadıkça iş ve aile dengesini sağlamakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, "Verilere göre haftada 40 saat çalışan hemşire ve ebelerin yüzde 36'sı iş ve aile yaşamını dengeleyebildiklerini belirtti. Öte yandan, haftada 40 ile 60 saat çalışanların yüzde 76,8'i iş ve aile dengesini kuramadıkların bildirdi. Haftada 60 saat üstü çalışan katılımcılarda ise bu oran yüzde 82,1 seviyelerine kadar yükseldi" denildi.

"Her 5 kişiden 4'ü iş yerinden destek bulamıyor"

"İş ve aile dengesinde iş yerinizden yeterli desteği alıyor musunuz" sorusuna ilişkin cevaplara da yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verilen cevaplara göre, bu dengeyi sağlamada iş yeri desteği yetersiz kalmakta. Katılımcıların yalnızca yüzde 19,68'i iş ve aile dengesinde iş yerinden destek bulduğunu söyledi. Buna göre her 5 kişiden 4'ü iş yerinden destek bulamıyor."

İş ve aile uyumunu sağlayan katılımcıların çalışma koşullarından da memnun olduğu belirtilen açıklamada, "Bu dengeyi sağlayanların yüzde 59,2'si çalışma hayatından memnun olduğunu söylerken, dengeyi sağlayamayanlarda bu oran yüzde 8,3'te kaldı" ifadeleri kullanıldı.

"Çalışma hayatını, aile yaşamı ile birlikte bir bütün olarak ele almak önemlidir"

Anket sonucuna ilişkin konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, "Çalışma hayatını, aile yaşamı ile birlikte bir bütün olarak ele almak önemlidir. Çalışma hayatındaki memnuniyeti etkileyen önemli halkalardan biri iş ve aile dengesidir. Bu denge çalışanların verimliliğini ve memnuniyetini artırmaktadır" dedi. Hemşire ve ebelerin iş ve aile yaşamı dengesini sağlıklı bir şekilde kurabildiği bir çalışma ortamının sunulmasının önemli olduğunu ifade eden Doğan, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Sağlık hizmetlerinin yükünü çeken hemşire ve ebelerimizin, iş ve aile hayatı uyumunu tespit etmeye yönelik olarak hazırlanan araştırmamızın sonucunda da elde edilen bulgular, bu talebimizi desteklemektedir. Bir kez daha buradan dile getiriyoruz, Aile Yılı'nda ebe ve hemşirelerimizin iş ve aile dengesi kurulmalı, çalışma şartları aile birliğini bozmamalıdır" dedi."