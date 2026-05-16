Yenidoğanların yaşam mücadelesine eşlik eden hemşire, tiyatro sahnesinde de alkış topluyor

Kırklareli'nde yaşayan 29 yaşındaki hemşire İrem Yıldırım, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde minik bedenlerin yaşam mücadelesine eşlik ederken, boş zamanlarında tiyatro sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor.

Küçük yaşta hayalini kurduğu hemşirelik mesleğine Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olarak adım atan Yıldırım, 2019 yılından bu yana görevini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Annesinin desteğiyle başladığı mesleğinde özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesini seçen Yıldırım, burada hayata tutunmaya çalışan bebeklerin yanında yer alıyor.

Üniversite yıllarında katıldığı tiyatro topluluğunda deneyim kazanan Yıldırım, bir yandan tiyatro sahnesinde sanatseverlerle buluşurken bir yandan da mesleğini heyecanla sürdürüyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Yıldırım, nöbet çıkışlarında tiyatro çalışmalarına katılıyor. İrem hemşire, minik kalplerin yaşam mücadelesinde yanlarında olurken sanatseverlere de ilham vermeye çalışıyor.

"Yeni doğmuş bir bebeğe dokunma hissiyatı bambaşka bir duygu"

Yıldırım, AA muhabirine, hemşire olmaya küçük yaşta karar verdiğini söyledi.

Annesinin desteğiyle 2019 yılında mesleğe başladığını ifade eden Yıldırım, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapmanın kendisine ayrı bir gurur verdiğini belirtti.

Bebeklerle ilgilenmeyi çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, "24 saat nöbet tutuyoruz. Buraya gelirken bazen kaygılı oluyorum, 'beni neler bekliyor', 'acaba kötü bir hastamız olacak mı' diye düşünüyorum. Ancak alana girdiğim andan itibaren ekip arkadaşlarımla birlikte sürekli bir yaşama dokunuyoruz. Yeni doğmuş bir bebeğe dokunma hissiyatı gerçekten bambaşka bir duygu. Bebeğin ağlamasından, hareketlerinden ağrısı mı var, aç mı anlayabiliyoruz." diye konuştu.

Sadece bebeklerle değil ailelerle de ilgilendiklerini anlatan Yıldırım, bebeklerin büyüme ve gelişim süreçlerine tanıklık etmenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Her bebekle ayrı bir bağ kurduklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir bebeğin sağlıklı şekilde taburcu olup ailesine kavuşması gerçekten çok kıymetli. Özellikle uzun süreli yatışlarda bebek artık bizim de evladımız gibi oluyor. Bazen bir bebek doğuyor, annesinden önce onu ben besliyorum, altını ben değiştiriyorum. Bunun hissiyatı tarif edilemez. Bazı anne babalar taburcu olduktan sonra bebeklerini bize getiriyor. Onların sağlıkla büyüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor."

"Sahneye çıkmak bambaşka bir duygu"

Tiyatro ile 2014 yılında Pamukkale Üniversitesinde tanıştığını anlatan Yıldırım, tiyatro ile hemşirelik arasında güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır Kırklareli Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaptığını belirten Yıldırım, eşiyle de tiyatro sahnesinde tanıştığını ifade etti.

Sahneye çıkmanın kendisi için bambaşka bir duygu, çok özel bir his olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sahneye çıkana kadar yaşadığım heyecanı tarif edemiyorum. Işıklar açıldığında ve seyircilerin gülen gözlerle bana baktığını gördüğümde çok gururlu hissediyorum." dedi.

Yıldırım, ileride sanat akademisi açmak istediğini belirterek, tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.