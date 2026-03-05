Oynadıkları helyum gazı dolu balonlar patladı: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde parkta oynayan iki kız çocuğu, helyum gazı dolu balonları patlatınca yüzlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75'te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı