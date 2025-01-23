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Helsinki'de Çin Bahar Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Helsinki'de Çin Bahar Bayramı Etkinliği Düzenlendi
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Savoy Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte, Çin mutfağı ve kültürel mirasları sergilendi. Yaklaşık 700 kişi katıldı.

HELSİNKİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Savoy Tiyatrosu'nda çarşamba günü yaklaşan Çin Bahar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir Çin kültür etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinlikte, Çin mutfağından örnekler ve somut olmayan kültürel miraslar dahil birçok kültürel sergi yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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