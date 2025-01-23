Helsinki'de Çin Bahar Bayramı Etkinliği Düzenlendi

HELSİNKİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Savoy Tiyatrosu'nda çarşamba günü yaklaşan Çin Bahar Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir Çin kültür etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinlikte, Çin mutfağından örnekler ve somut olmayan kültürel miraslar dahil birçok kültürel sergi yer aldı.