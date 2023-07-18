Helikopterli tatbikat nefes kesti

Atık malzemeler arama kurtarma ve iş güvenliği parkuruna dönüştü

Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru açıldı, tatbikat nefes kesti

Denizli, Büyükşehir ile afetlere daha da hazır olacak

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski'nin geri dönüşüm malzemeleri kullanarak oluşturduğu, birçok kurum ve kuruluşun arama-kurtarma tatbikatı yapıp, iş güvenliği eğitimleri alacağı Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru törenle açıldı. Yangın söndürme helikopterinin de kullanıldığı gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan, kentteki birçok kurum ve kuruluşun arama-kurtarma tatbikatı yapıp, iş güvenliği eğitimi alabileceği Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru açılış töreni gerçekleştirildi. Denizli'nin afetlere daha da hazırlıklı olması ve iş kazalarının en aza indirgenmesi amacıyla yapılan tesisin açılışının ardından 4 aşamadan oluşan geniş detaylı bir tatbikat yapıldı.

"İnsanımıza en üst seviyede faydalı olmaya gayret edeceğiz"

Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir DESKİ olarak hazırladığımız bu parkurda afetlere ve arama kurtarmaya yönelik değişik tatbikatlar gerçekleştirilecek. Bugün burada birçok arama-kurtarma çalışmasına katılmış ekiplerimiz var. Tatbikatımız gerçeği aratmayacak. İnsanımıza en üst seviyede faydalı olmaya gayret edeceğiz. İşte yakın tarihte yaşadığımız 11 ildeki depremde biz de ekiplerimizle bölgeye gittik. Burada bulunan birçok arkadaşımız oradaydı. Orada aslında işin vahameti, zorluğu ve afetlere hazırlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. İnşallah bu hassasiyetle, bu yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu ve iş kazalarına karşı da gerekli eğitim ve uygulamaların bu alanda yapılacağını anlatan Başkan Zolan, "Tatbikattan sonra da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim parkurumuzun da açılışını gerçekleştireceğiz. Burası her kurumumuza açık ve kullanmaları serbesttir" dedi.

Tatbikat nefesleri kesti

Konuşmanın ardından yangın söndürme helikopterinin de katıldığı 4 aşamadan oluşan tatbikata geçildi. Tatbikatta Denizli'de meydana gelebilecek bir deprem senaryosu canlandırıldı. İlk istasyonda kimyasal sızıntı köpekle arama ve medikal kurtarma, İkinci istasyonda deprem kaynaklı yangın akustik dinleme ve kurtarma, üçüncü istasyonda sesle arama ve dikey kurtarma ve dördüncü istasyonda ise havai hat ile kurtarma gerçekleştirildi. Nefesleri kesen tatbikat gerçeği aratmadı. Başarılı geçen tatbikatın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler tesisi inceleyerek parkurlar hakkında bilgi aldı.