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Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde ölen öğretmen pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın cenazesi, askeri törenle Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden öğretmen pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Bakkal için, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kortejle cami avlusuna getirilen Bakkal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı başında askerler nöbet tuttu.

Cenaze namazının ardından naaş, top arabasına konuldu. Bakkal'ın cenazesi, kortejin ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine, Bakkal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında öğretmen pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetmişti. Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu da yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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