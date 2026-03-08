Haberler

Hekimsen üyeleri iftar programında bir araya geldi

Hekimsen tarafından düzenlenen iftar programında sendika üyesi hekimler ve aileleri bir araya gelirken, Genel Başkan Dr. Adil Kurban, hekimliğin zorluklarına dikkate çekerek özlük hakları için mücadele edeceklerini belirtti.

Hekimsen tarafından düzenlenen iftar programında sendika üyesi hekimler ve aileleri bir araya geldi.

Hekimsen Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hekimliğin çok emek isteyen bir meslek olduğunu ve pek çok hekimin, tüm sorunlara rağmen mesleğini gönülden yaptığını kaydetti.

Sendika olarak, hekimlerin özlük hakları için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Kurban, destekleri için sendika üyelerine teşekkür etti.

İftar programına Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, sendika üyesi hekimler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
