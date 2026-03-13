Haberler

Hekimler Birliği Sendikası'ndan Sağlık Bakanı Memişoğlu'na: "14 Mart Gerçekten Kutlanacaksa Önce Tıbbiyelilerin, Hekimlerin Sorunları Görülmelidir"

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaja ilişkin, "14 Mart; 'sağlık çalışanları günü' değil, tıbbiyelilerin ve hekimlerin bayramıdır. Sayın Sağlık Bakanı; 14 Mart gerçekten kutlanacaksa önce tıbbiyelilerin, hekimlerin sorunları görülmelidir. Çünkü 14 Mart, adı üzerinde Tıp Bayramı'dır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı videoyu eleştirdi. Sendikanın paylaşımı şu şekilde:

"14 Mart; 'sağlık çalışanları günü' değil, tıbbiyelilerin ve hekimlerin bayramıdır. 1827'de II. Mahmud döneminde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin açılması ile başlayan ve 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıbbiyelilerin bağımsızlık duruşuyla anlam kazanan 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlik mesleğinin onur günüdür. Bugün ise bu tarih, hekimlerin sorunları konuşulmadan sadece protokol mesajlarına indirgenmektedir. Sayın Sağlık Bakanı; 14 Mart gerçekten kutlanacaksa önce tıbbiyelilerin, hekimlerin sorunları görülmelidir. Çünkü 14 Mart, adı üzerinde: Tıp Bayramıdır."

