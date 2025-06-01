Hekimhan'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hekimhan'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktördeki sürücü Ömer Gökçe (56) hayatını kaybetti. Olay, Kocaözü Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Gökçe (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

Çocuklarının gözü önünde babayı döven saldırgandan skandal savunma
Taraftardan büyük tepki var! Tadic ve Dzeko'ya mutfakta plaket verildi

İki yıldıza veda edilen yere bakın! Taraftardan büyük tepki var
Galatasaray'da Muslera ile sürpriz imza

Galatasaray'da Muslera ile sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.