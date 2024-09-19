Hekimhan'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene Hekimhan Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, askeri erkan ve gaziler katıldı. Günün anlamını belirten bir konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu. Kaymakamlık tarafından düzenlenen yemekle program sona erdi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hekimhan Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Programa, Hekimhan Kaymakamı Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Rıza Altıntop ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.
İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcı Mikail Kınık tarafından günün önlemini anlatan konuşmanın ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.
Kaymakamlık tarafından verilen yemeğin ardından program sona erdi.