Hekim Birliği Sendikası'ndan Sağlık Bakanlığı'na suç duyurusu: Mahkeme kararı uygulanmadı

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, diş hekimlerinin çalışma koşullarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiği verilerin paylaşılmaması üzerine açtığı davada Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin sendikayı haklı bulduğunu bildirdi. Sendika, mahkeme kararının uygulanmadığını belirterek sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hekim Birliği Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, diş hekimlerinin çalışma koşullarını, sağlık hizmet sunumunun bilimsel ve somut veriler ışığında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı'ndan bazı verileri talep ettiğini bildirdi.

Sendika, 1 Ocak 2025 ile 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki acil diş başvurularının toplam sayısı, bu başvurularda uygulanan medikal tedavilerin sayıları ve kırılımları ile uygulanan girişimsel işlemlerin sayıları ve kırılımlarına ilişkin verilerin Bakanlıktan istendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu verileri paylaşmaması üzerine yargı yoluna başvurulduğu kaydedilen açıklamada, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin Hekim Birliği Sendikası'nı haklı bulduğu bildirildi.

"BAKANLIĞIN RET İŞLEMİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ"

Mahkemenin, sendikanın talep ettiği bilgilerin Sağlık Bakanlığı'nın görevi gereği uhdesinde bulunması gereken bilgilerden olduğunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında istisna niteliğinde olmadığını tespit ettiği aktarılan açıklamada, Bakanlığın ret işleminin hukuka aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği belirtildi.

Sendika açıklamasında, mahkeme kararına rağmen verilerin kendilerine sunulmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buna rağmen mahkeme kararının gereği yerine getirilmemiş ve yargı kararı doğrultusunda verilmesi gereken söz konusu veriler sendikamıza sunulmamıştır.

Bu nedenle Hekim Birliği Sendikası olarak, mahkeme kararının gereğini yerine getirmeyen sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının bağlayıcılığı tartışmasızdır. Diş hekimlerimizin hak ve menfaatlerini korumak, çalışma koşullarını somut verilerle ortaya koymak ve nitelikli sağlık hizmetinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz hukuki mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Karar kazanıldı. Karar eksiksiz uygulanana ve talep ettiğimiz veriler tarafımıza teslim edilene kadar sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA