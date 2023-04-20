Hdp ve Yeşil Sol Parti'den Ortak Bayram Mesajı: 'Bu Bayramı 14 Mayıs'ta Çifte Bayrama Dönüştüreceğimize İnancımız Tamdır'

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ile İbrahim Akın’ın ortak Ramazan Bayramı mesajında, “Halklarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor; bayramın barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe vesile olmasını diliyoruz. Bu bayramı 14 Mayıs’ta çifte bayrama dönüştüreceğimize inancımız tamdır” denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ile İbrahim Akın'ın ortak Ramazan Bayramı mesajında, "Halklarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe vesile olmasını diliyoruz. Bu bayramı 14 Mayıs'ta çifte bayrama dönüştüreceğimize inancımız tamdır" denildi.

HDP ve Yeşil Sol Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayınladı. HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Kılıçgün Uçart ile Akın'ın imzası olan mesajda, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi işaret edilerek, "14 Mayıs'ı üzerinde yaşadığımız bu topraklar ve halkımız için gerçek ve kalıcı bayramlara dönüştürebiliriz" denildi.

"BU BAYRAMI, 14 MAYIS'TA ÇİFTE BAYRAMA DÖNÜŞTÜRECEĞİMİZE İNANCIMIZ TAMDIR"

"15 Mayıs'ta çifte bayram yaşamak dileğiyle: Bayramınız kutlu olsun" başlığıyla yayınlanan ortak bayram mesajı şöyle:

"Bir yanda büyük bir acının, ağır krizlerin, toplumumuza yaşatılan açlığın ve yoksulluğun gölgesinde, öte yanda değişim ve dönüşümün, gerçek bayramların ve büyüyen umutların kıyısında karşılıyoruz bu Ramazan Bayramı'nı. Bir yanımız bitimsiz yas, bir yanımız bahar bahçe, sonsuz bayram. Depremde yitirdiğimiz on binlerce canımızı hasret ve özlemle anıyoruz. Onlara verdiğimiz sözün ve anılarına bağlılığın gereği olarak gerçek bir değişimi yaratmak zorundayız. Şimdi daha çok kenetlenmenin, kucaklaşmanın, aramıza örülmek istenen duvarlara inat birbirimize sarılmanın zamanı. Yaralarımızı birlikte saracağız, umudu ve sevinçleri birlikte büyüteceğiz.

Bu bayram vesilesiyle bütün halkımızı, iktidara rağmen depremde ortaya çıkan dayanışma duygusunu büyütmeye ve bunu 14 Mayıs'ta gerçek bir değişim ve dönüşüm haline getirmeye çağırıyoruz. Yaşamımızı eşit ve özgürce yeniden yaratabiliriz. 14 Mayıs'ı üzerinde yaşadığımız bu topraklar ve halkımız için gerçek ve kalıcı bayramlara dönüştürebiliriz.

Bir kez daha halklarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve özgürlüğe vesile olmasını diliyoruz. Bu bayramı 14 Mayıs'ta çifte bayrama dönüştüreceğimize inancımız tamdır."