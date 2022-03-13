HDP'li vekil Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu

Hdp İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu paylaşımı alıntılayarak "Dilerim geçmiş olmasın" ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkilerin ardından Kaya, bir süre sonra ise bu tweetini kaldırmıştı.

"KENDİ İRADEMLE SİLMEDİM"

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli Youtube kanalına konuk olan Hüda Kaya'ya "Kovid olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için attığınız düşünülen 'Dilerim geçmiş olmasın' tweetini neden sildiniz?" diye soruldu. Kaya ise "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim ama eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim" yanıtını verdi.

PAYLAŞIMI BÖYLE SAVUNDU

"Şunu da ifade etmek istiyorum" diyen Kaya, "İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Yaratıcıyla kimse kimsenin arasına girmek zorunda değil. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın da ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..." açıklamalarında bulundu.