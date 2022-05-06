Hdp'li Başaran: "Seni Çivilerim' Söylemi, Türkiye'nin Demokrasisine Söylenmiş Bir Söylemdir. Hiç Eğip Bükmeye Gerek Yok"

BATMAN (ANKA) - HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "HDP Genel Merkezi'nde benim şahsımda bütün Kürtler, bütün kadınlar, bütün HDP'liler tehdit edildi. 'Seni çivilerim' söylemi, Türkiye'nin demokrasisine söylenmiş bir söylemdir. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu söylem ve tehditlerle HDP'ye geri adım attıracaklarını zannedecek kadar akılsız bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

HDP Batman Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, partisinin Genel Merkezi'nde, basın toplantısı düzenledi. Başaran, dün parti genel merkezi önünde yaşananlar ile ilgili şunları söyledi:

"Dün Genel Merkezimizde bir provokasyon ile yüz yüze kaldık. 2015 Nisan'da Sayın Öcalan ile görüşmelerin kesilmesinden bugüne, Kürt sorununun demokratik ve müzakere yöntemleriyle çözüm iradesinden vazgeçildiği günden bugüne AKP-MHP ittifakı her gün partimize ve Kürtlere saldırı politikası gerçekleştiriyor. İktidar kendini Kürt düşmanlığı üzerinden konumlandırarak, Kürt düşmanlığı ile önümüzdeki dönemi kurgulamaya, kurmaya ve faşizmi kurumsallaştırmaya çalışıyor. 2015 yılından bu yana gözaltı ve tutuklamalarla, şehirlerin yakılıp yıkılmasıyla, kayyımlarla partimizi yıldırabileceğini sanan bir iktidar var. Aslında Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, İzmir'de partimizin önüne konulan çadırlar da bu saldırı politikalarının bir parçasıdır. Bu provokasyon, HDP'ye geri adım attırma siyasetinin bir parçasıdır. Bunların tümü Kürt düşmanlığının bir parçasıdır.

"DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROVOKASYON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN PLANLANDI"

Dün burada aile adı altına 3 kişiyi partimizin önüne getirerek bir provokasyon çıkarmaya çalıştılar. Ancak bir algıyı düzeltmekte fayda var. Dünden beri yandaş basın, farklı biçimde bütün gerçekliği ters yüz ederek yayın yaptı. Dün partimizin önünde aslında aliler yoktu, Ankara Emniyeti vardı, İçişleri Bakanı vardı, AKP-MHP ittifakı vardı dün partimizin önünde, eylemci onlardı. Partimizin önünde eylem yapan, siyah çelenk bırakan polislerdi. Siyah çelengi aileler bırakmadı, polisler bıraktı. Dün gerçekleştirilen provokasyon İçişleri Bakanlığı merkezinde planlandı. İçişleri değil suç işleri bakanı, propaganda bakanı tarafından. Bu organizasyonu onların yaptığını biliyoruz, ortaya çıkan tablo bunun en net göstergesiydi.

"SENİ ÇİVİLERİM' SÖYLEMİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNE SÖYLENMİŞ BİR SÖYLEMDİR"

Gelenler de polis, güvenlik gücü değildi, güvenlikten sorumlu kişiler bir milletvekilini bu kadar pervasızca, bu kadar pespaye bir şekilde tehdit etme cüretini gösteremezler. Bu kişilere polis denmez, denemez, güvenlik gücü denemez! HDP Genel Merkezinde benim şahsımda bütün Kürtler, bütün kadınlar, bütün HDP'liler tehdit edildi. 'Seni çivilerim' söylemi, Türkiye'nin demokrasisine söylenmiş bir söylemdir. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu söylem ve tehditlerle HDP'ye geri adım attıracaklarını zannedecek kadar akılsız bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu saldırılarla başarılı olacağını düşünen trajik durumda bir iktidar var. 7 yıldır yapmadığınız kalmadı. 7 yıldır parti binamıza konulan bombalardan, mitinglerimizin bombalanmasına kadar, eğitip, donatıp, planını eline verdiğiniz katili İzmir İl binamıza gönderip genç bir arkadaşımızı katletmeye kadar tüm yöntemleri denediniz ama başarılı olamadınız. Dokunulmazlıkları kaldırdınız, belediyelerimize kayyım atadınız, diz çöken ve geri adım atan bir HDP'li gördünüz mü?

"BENZERLERİNİZ TARİHİN ÇÖP SEPETİNDE, SİZ DE KENDİNİZİ ORADA BULMAKTAN KURTULAMAYACAKSINIZ"

Bize kim olduğumuzu soruyor polis, biz Kürdüz. On yıllardır kimliğini yok saydığınız, dilini yasakladığınız, hala sömürge olarak yaklaştığınız Kürtleriz. Kadınız biz. Sadece kendi sınırlarınız içinde yaşam hakkı tanıdığınız, evde erkeğe, dışarıda devlete köle olarak gördüğünüz kadınlarız. Kapılarına çarpı koyduğunuz Alevileriz, sokak ortasında katlettiğiniz Ermenileriz, Lazlarız. Yani Türkiye halklarının tümüyüz. Seçilmişler, işçiler, emekçileriz, biz HDP'yiz. Hiçbir saldırınız HDP'ye geri adım attıramayacak. Kürtlere, kadınlara, işçilere, ezilmişlere geri adım attıramayacak. 'Suç İşleri Bakanına', propaganda bakanına bir kez daha hatırlatalım: Benzerleriniz tarihin çöp sepetinde, siz de kendinizi orada bulmaktan kurtulamayacaksınız."