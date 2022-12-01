HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı
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Balıkesir'de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK üye olan ve propagandasını yapan şüphelilere yönelik, geçen 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ARALARINDA HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI DA VAR
Toplam 4 adrese yapılan operasyonlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anyakay-Der Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.