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HDK komutanı el-Fenceri, 300 subay ve askerle Sudan ordusuna katıldığını açıkladı

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HDK Özel Operasyonlar Grubu Komutanı el-Fenceri, 300 subay ve asker ile 30 savaş aracıyla Sudan ordusuna katıldığını açıkladı. Fenceri mesajında görevlerini bıraktığını ve sivillere yönelik ihlallerle bağlantısı olmadığını söyledi; HDK'den orduya katılımlar son dönemde artıyor.

ENCEMİNE (AA) – Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Özel Operasyonlar Grubu Komutanı Muhammed Ezrak el-Fenceri, 300 subay ve askerin yanı sıra 30 savaş aracıyla HDK saflarından ayrılarak Sudan ordusuna katıldığını açıkladı.

Fenceri, yayımladığı görüntülü mesajda, "ülkedeki savaşın yol açtığı gelişmeleri samimi şekilde değerlendirdikten sonra" HDK saflarındaki tüm askeri görev ve sorumluluklarını bıraktığını belirtti.

Fenceri, ayrıca "Sudan halkının kanının akıtılmasına karşı durduğunu" ve "barış seçeneğini" benimsediğini ifade ederek, sivillere yönelik herhangi bir ihlal veya saldırıyla bağlantısının olmadığını söyledi.

Savaş sırasında zarar gören veya yerlerinden edilen Sudanlı ailelerden özür dileyen Fenceri, HDK saflarındaki silah arkadaşlarına "gerçeklerle yüzleşme" ve "vatana dönerek Sudan ordusunun yanında yer alma" çağrısı yaptı.

HDK saflarından Sudan ordusuna katılımların son dönemde arttığı görülüyor.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA
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