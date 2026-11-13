HCT, Gazze'de yağış yıkımının İsrail kısıtlamaları yüzünden önlenemediğini bildirdi

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BİRLEŞMİŞ İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Ekibi (HCT), Gazze'de etkili olan son yağışların yol açtığı can kayıpları ve barınma alanlarındaki yıkımın önlenebilir olduğunu ancak İsrail'in kısıtlama politikaları nedeniyle hayati insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını engellediğini bildirdi.

HCT, Gazze'deki yağışların yol açtığı insani kriz hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

" Gazze'de yaşanan son yağmur fırtınasının yıkıcı etkisi önlenebilirdi" denilen açıklamada, çocuklar dahil sivillerin ölmesinin ve binlerce aile barınağının sular altında kalmasının fırtanadan dolayı değil İsrail'in engelleyici politik kararları sonucu gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, aylar öncesinden insani yardım topluluğunun Filistinlilerin 2026-2027 kış sezonuna hazırlanmalarına yardımcı olmak için bir plan sunduğuna dikkat çekilerek "Ve bunu mümkün kılmak için gerekenleri açıkça ortaya koydu; yeterli insani yardım fonu, kritik malzemelerin hızlandırılmış girişi ve daha geniş kesime erişim." ifadeleri paylaşıldı.

İsrail'in işgalci güç olarak yerel halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatta kalması için gerekli malzemeleri sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, buna rağmen İsrail'in hayati önemdeki malzemelerin Gazze'ye girişini ve bölgenin büyük bölümüne erişimi engellemeyi sürdürdüğü belirtildi.

"İnsanlar bekleyemez"

Açıklamada, Gazzeliler için hazırlanan 150 binden fazla çadırın, Han Yunus'a sadece 50 kilometre uzaklıkta bekletildiğine dikkat çekilerek "İnsanların ihtiyaçları bu kadar acilken, daha uzun süreli barınağa erişim siyasi ilerlemeye bağlı kılınmamalıdır. Kışlık yardımlar, daha fazla can kaybını önlemek ve onurlarını korumak için ailelere derhal ulaştırılmalıdır. İnsanlar bekleyemez." denildi.

Gazze'deki Filistinlilerin hayati önem taşıyan malzemelere erişiminin derhal sağlanması için İsrail'e çağrı yapılan açıklamada, Gazze'ye mevcut tüm geçiş noktalarının açılması ve yeterli insani yardımın girişine derhal izin verilmesi talep edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin "hayatlarının tehlikede" olduğu belirtilerek bu adımların hızla atılmasını ve gerekli insani yardım fonlarının geciktirilmemesi için etkilerini kullanmaları için üye devletlere çağrı yapıldı.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren BM kuruluşları ile 200'den fazla yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getiren stratejik bir karar alma ve koordinasyon platformundan oluşuyor.

Kaynak: AA