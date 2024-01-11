Mevlana Celaleddin Rumi, Bakü'de düzenlenen etkinlikle anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi, 750. vuslat yıl dönümünde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Gençliğe Yardım Vakfı ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliğince düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı Kamer Cevatlı, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için saygı duruşu yapılan etkinlikte, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk toplumunun kültür ve anlayışının mimarları olan şahsiyetleri tanımanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Türk ve İslam dünyasında yaşanan sıkıntıları dile getiren Bağcı, "Türk dünyasının gönül erleri Horasan'dan Balkanlar'a kadar bu coğrafyayı mayaladılar. Bizim tarihteki en önemli kazancımız işte bu mayadır. Bu maya hiçbir zaman çürümeyecek ve kaybolmayacaktır. Bizi dik tutacak, güçlü tutacak, her zaman ayağa kalkmamızı sağlayacak bu değerlerdir." dedi.

Bağcı, Karabağ zaferinin bu duygularla kazanıldığını vurgulayarak, "İnanıyorum ki Filistin davası da yükselecek ve Gazze'deki gözyaşları sona erecektir. Kudüs'ün çocukları kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gençliğe Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Tecim, Türk dünyasının manevi aydınlanmasında önemli rol oynayan tarihi şahsiyetlere değinerek, onlardan birinin de Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu belirtti.

Tecim, Hazreti Mevlana gibi tarihi şahsiyetlerin sadece Türk ve İslam medeniyetine değil, dünya medeniyetine de büyük katkılar sunduğunu aktardı.

2023'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlana Yılı ilan edildiğini hatırlatan Tecim, hızla globalleşen dünyada böyle örnek şahsiyetleri yakından tanımaya ve anlamaya büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın "Tarihten günümüze irfan medeniyetimiz ve gönül erleri" başlıklı sunum yaptığı program ney ve ilahi dinletisi ile devam etti.