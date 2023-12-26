Hazreti Mevlana 750. vuslat yıl dönümünde Bakü'de anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi, 750. vuslat yıl dönümünde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfınca Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitler için saygı duruşu yapılan etkinlikte, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasındaki değerlerin karşılıklı olarak tanınması, yaygınlaşması ve yaşatılması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın en bilinen manevi mimarlarından birinin Nizami Gencevi olduğunu hatırlatan Bağcı, Gencevi ile Mevlana'nın çağdaş olduğunu bildirdi.

Bağcı, hem Gencevi hem de Mevlana'nın insan odaklı eserler yazdığını belirterek, "Kültürümüz ve inancımızla yoğrulmuş, mayasını kültürümüzün ve dini değerlerimizin oluşturduğu bir insan ön plandadır Mesnevi'de ve diğer eserlerde. Mevlana ve Nizami'den bize miras kalan şey kültürümüze sahip çıkmamız ve yaşatmamız, insan olarak bizi şekillendiren temel mayanın kadim kültürümüz ve inancımız olduğudur." şeklinde konuştu.

UNEC Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise dünyanın en kadim milleti olan Türk milletinin dünya kültür ve medeniyetine ciddi katkılar sunduğunu belirtti.

Türklerin büyük alimler yetiştirdiğini anlatan Yüce, "Bu şahsiyetlerden biri de Mevlana'dır. Mevlana, hayatını hoşgörüye, insan sevgisine adamış düşünce insanıdır. Mevlana, insanlığın kültür mirasına, Anadolu ilim ve irfanıyla harmanlanmış Mesnevi eserini hediye etmiştir. Mevlana'nın temel öğretisi insan sevgisidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu da yapımcısı ve metin yazarı olduğu "Mevlana Celaleddin Rumi: Aşkın Zamanı" belgeseli hususunda bilgi verdi.

Kazakistan'dan gelen Turan Etno Folk Müzik Grubu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, "Mevlana Celaleddin Rumi: Aşkın Zamanı" belgeseli gösterildi.