Emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, Yalova'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Şimşek, Bakan Mehmet Şimşek'in abisi ve aynı zamanda onun ilkokul öğretmeniydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in abisi Nazmi Şimşek 80 yaşında vefat etti.

Şimşek'in abisi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

