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Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak. Online toplantıda İmamoğlu süreciyle başlayan gelişmelerin piyasalara yansımaları ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uluslararası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in Londra saatiyle 13:00'te bir telekonferansla konuşması planlanıyor.

İMAMOĞLU SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Yetkililerin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta İBB'ye operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeler sonrası Bakan Şimşek, yaşanılan piyasa dalgalanmalarının yatıştırılmasını amaçlıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 23 Mart'ta da tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirmişti. Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katılmış ve toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirilmişti.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıÖmer D:

ya atkadaş ne imamogluymus buda soros cocugu cıktı adam rusvet terör ihaleye fesat sahte evraklar yolsuzluk her türlü filimi cevirmiş ama gel görelim bizim borsa yüzde 50 deger kaybedıyor döviz artıyor

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme558
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Hukuk adalet kalmamış ülkede ağzında kuş tutsanda yatırımcı gelmez koltuk sürenizi uzatmaya oynuyorsunuz bunu herkes biliyor

Yorum Beğen511
Yorum Beğenme136
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Eko Başkan İstanbul hasılatından memnun olmadığı için, Türkiye'yi kucaklamak istiyor.

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme271
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Haber YorumlarıEstetik Yoksunu:

Şurada imamoğlu'nu suçlayarak yorum yapmaya çalışan ko-yunlar. Koskoca dünyanın bile haksızlığa karşı olduğu zamanda iddiaların bir koltuk uğruna yapıldığını biliyor. Ancak bu süper akıllılar inatla kabullenmeyip hala birilerine yaranmak için insanlıklarını feda ediyorlar.

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bu adama üzülüyorum, kaç aydır izlediği para politikasını bir gecede mahvettiler

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Haber Yorumlarıhd9pxsp8pq:

gülüyorum

Yorum Beğen232
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Haber Yorumlarımarduk:

yalvar ramiz yalvarrrrrrr ezelllllllllldeki gibi

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme46
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bazı hırsızlar ölürse işler rayına girer

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

İmamoğlunun diplomasını iptal etmekle yetinmeyip içeri atmalarının konuşulmayan en önemli sebebi, seçimlere kadar başka bir Üniverseden mezun olma olasılığı.

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme37
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

İmamamoğlu laik, Cumhuriyetçi, Atatürkçü çocuk, keşke yunan galip gelseydi diyen çocuğu değil

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