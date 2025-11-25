Haberler

Hazar Gölü Sonbaharda Doğaseverleri Ağırlıyor

Hazar Gölü Sonbaharda Doğaseverleri Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbahar renkleriyle bezeli doğasıyla fotoğrafçılara ve doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Sakin bir ortamda dinlenmek isteyen ziyaretçiler, göl çevresinde oluşan renk cümbüşünün tadını çıkarıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbahar renkleriyle harmanlanan doğasıyla fotoğrafçılar ve doğaseverler için güzel manzaralar sunuyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı dağları ile çevrili, 82 kilometrekare yüzey alanı ile 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, eşsiz doğası ve çevresinde yer alan park ve bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu dönemde ziyaretçilerine sakin ortamda dinlenme imkanı sunan Hazar Gölü, sonbaharda çevresinde oluşan renk cümbüşüyle doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Gezin köyü ve Plajköy mevkisine gelen ziyaretçiler, güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs şoförü, kendi eşinin sonu oldu
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.