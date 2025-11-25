Hazar Gölü Sonbaharda Doğaseverleri Ağırlıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, sonbahar renkleriyle harmanlanan doğasıyla fotoğrafçılar ve doğaseverler için güzel manzaralar sunuyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, kuzeyinde Mastar ve Çelembik dağları, güneyinde Hazarbaba ve batısında Kuşakçı dağları ile çevrili, 82 kilometrekare yüzey alanı ile 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, eşsiz doğası ve çevresinde yer alan park ve bahçeleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu dönemde ziyaretçilerine sakin ortamda dinlenme imkanı sunan Hazar Gölü, sonbaharda çevresinde oluşan renk cümbüşüyle doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Gezin köyü ve Plajköy mevkisine gelen ziyaretçiler, güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.