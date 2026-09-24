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Hazar Gölü'nde yürütülen temizlikte bir yılda 1000 kilogramın üzerinde çöp toplandı

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Hazar Gölü'nde yürütülen temizlikte bir yılda 1000 kilogramın üzerinde çöp toplandı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde 'Hazar'ın Nefesi' adlı temizleme aracı, su yüzeyindeki atıkları toplayıp vakumlama sistemiyle yağ ve benzeri atıkları temizliyor. Vali Numan Hatipoğlu, gölde bir yıl içinde 1000 kilogramın üzerinde çöp toplandığını belirtti.

SUAT ÖZTÜRK/FEVZİ DAĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen yıl hizmete alınan "deniz temizleme aracı", Hazar Gölü'nü atıklardan arındırıyor???????.

İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren ve Milli Savunma Bakanlığınca hibe edilen araç, Hazar Gölü'nde geçen yıl hizmete alındı.

Hazarbaba ve Mastar dağları arasında uzanan, 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nde "Hazar'ın Nefesi" adı verilen temizleme aracı ile su üstünde belirli periyotlarla temizlik çalışması yürütülüyor.

Araç ile yüzeydeki atıklar toplanıyor, ayrıca vakumlama sistemiyle yağ ve benzeri atıkların temizlenmesine de imkan sağlanıyor.

Teknelerdeki ve kıyı şeridindeki olası yangınlara müdahalede de kullanılabilecek araç, 25-30 metreye kadar su püskürtebiliyor.

"Hazar Gölü doğa harikası bir yer"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Hazar Gölü'nün kentin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Gölün çevre kirliliğinden korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Hazar Gölü doğa harikası bir yer. Kanalizasyon atık su arıtma tesislerimiz ve göl yüzeyinde yaptığımız temizliklerle elimizden geldiğince gölümüzü korumaya çalışıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığınca hibe edilen araca "Hazar'ın Nefesi" adını verdiklerini dile getiren Hatipoğlu, aracın düzenli periyotlarla gölde temizlik yaptığını belirtti.

Aracın çok fonksiyonlu olduğunu anlatan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Yüzey atıklarını topladığı gibi vakumlama sistemiyle yağ ve benzeri atıkları da bertaraf edecek bir sistemimiz var. Bunun dışında olası yangınlara karşı 25-30 metreye kadar su püskürtme imkanı olan bir teknemiz. İl Özel İdaresi tarafından işletilen temizleme aracında 2 personel ve koordinatör görev yapıyor. Çalışmalar düzenli olarak devam ediyor. Hazar Gölü'nde her türlü kirliliği önleme anlamında azim ve kararlılık içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlara gölün temiz tutulması konusunda çağrıda bulunan Hatipoğlu, "Hazar Gölü'müzde bir yıl içerisinde 1000 kilogramın üzerinde çöp toplama işi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gölün temizliğinin yanı sıra turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Hazar Gölü'müzde mavi bayrakla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Plajların mavi bayrak almaları için belli standartların sağlanması gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve bölgenin turizm kapasitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Hazar Gölü'nde bisiklet ve yürüyüş yollarımızı yaptık. Önümüzdeki süreçte yeni ihalelerle Hazar Gölü'nde bisiklet ve yaya yollarını yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda aydınlatmaları da yapacağız."

Kaynak: AA
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