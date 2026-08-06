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Hayvan yemi makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Hayvan yemi makinesine kapılan işçi ağır yaralandı
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DİYARBAKIR'da bir fabrikada hayvan yemi makinesine vücudunun yarısını kaptıran Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir fabrikada hayvan yemi makinesine vücudunun yarısını kaptıran Suriye uyruklu işçi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla makineden çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, hayvan yemi makinesine yem torbası atan Suriye uyruklu işçi, dengesini kaybederek makineye kapıldı. İşçinin vücudunun yarısının makineye sıkıştığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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