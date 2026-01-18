Haberler

Türksoy Genel Sekreteri Raev, Özbek yazar Sultan'ın 70. doğum yılı nedeniyle bir yazı kaleme aldı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, çağdaş Özbek edebiyatının önde gelen yazarlarından Hayriddin Sultan'ın 70. doğum yılı dolayısıyla 'Kalbi Kelimelerle İmar Eden Yazar' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Sultan'ın edebi katkıları ve Türk kültürel mirasına yaptığı vurgular dikkat çekiyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, çağdaş Özbek edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Hayriddin Sultan'ın 70. doğum yılı nedeniyle kaleme aldığı yazıyı yayımladı.

Türksoy'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Raev, yazar Sultan'ın 70. doğum yılı nedeniyle "Kalbi Kelimelerle İmar Eden Yazar" başlıklı yazıyı kaleme aldı.

Raev, Sultan'ı Türk dünyasının "manevi liderlerinden biri" olarak tanımladığı yazısında, edebiyatın birleştirici gücüne ve ortak Türk kültürel mirasına da vurgu yaptı.

Genel Sekreter Raev, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir söz vardır: 'Yazar, kendi ömrünün tarihçisidir.' Bu bağlamda Hayriddin Sultan'ın düzyazısı, her şeyden önce yaşadığı dönemin sanatsal bir kroniğidir. Bu, son derece zor ve çetin yılların, kayıpların ve kazanımların, hayat ile gerçekleşmemiş umutların iç içe geçtiği, sürekli değişen, çok katmanlı bir dünyadır. Hayriddin Sultan, bu gerçekliğin iç yüzünü, sırlarını, derin katmanlarını ve hayat felsefesini bütün yönleriyle kavrayabilen bir söz ustasıdır. Bir yazar olarak kendi zamanının tanığı olmuş, o dönemin sanatsal bir otoportresini yaratmıştır."

Hayriddin Sultan'ın eserleri arasında, "Kulübede Dört Adam", "Dünyanın Sırrı", "Sen Ne kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!", "Bir Akşam Masalı", "Ey Cemşid!", "Rano Çiçeğinin Suyu", "Saadet Kıyısı", "Tokluk ve Yoksulluk", "Gulamgardiş", "Üç Yüz Altmış Dört Gün", "Nokta", "Şans", "Atabek'in Cenazesi", "Valican Hastalandı", "İki Kez Kahraman", "İlk Milyon", "Milliyetçinin Cezası", "Ev Satılık", "Beyrut Hatırası", "Güven Telefonu" ile "Göksel Alemlerde", "Babüriname" ve "Yelda Gecesi" bulunuyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var