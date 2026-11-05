Hayrabolu OSB'de çalışan Emine Bayar, kadınların her işi yapabileceğini söyledi

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren buzdolabı fabrikasında çalışan Emine Bayar, elektrik işleriyle ilgilenerek üretime katkı sağlıyor.

Fabrikada 4 yıldır görev yapan 25 yaşındaki Bayar, elektrik panolarının bağlantı ve kablolama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Üretimin önemli aşamalarında sorumluluk üstlenen Bayar, mesleğine duyduğu ilgi ve çalışma azmiyle dikkati çekiyor.

Elektrik işlerini başarıyla yapan Bayar, kadınların da sanayi sektöründe her türlü görevi üstlenebileceğini ortaya koyuyor.

"Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur"

Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başladığında bu işi yapabileceğine dair tereddütler yaşadığını, zamanla edindiği deneyim ve gösterdiği azimle kendine olan güveninin arttığını belirtti.

Yaklaşık 4 yıldır aynı fabrikada çalıştığını ifade eden Bayar, "İlk başlarda fabrikaya işçi olarak girmiştim. Sonra elektrik ustasından bağlantı yapmayı öğrendim. Kendimi geliştirdim. Şimdi fabrikada gömme ve kapalı grup dediğimiz elektrik panolarının bağlantılarını yapıyor, kablolama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Genelde dışarıdan erkek işi olarak görülse de bunun kadınların da yapabileceği bir iş olduğuna inanıyorum." dedi.

Bayar, işe başladığında mesleğin üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda kendisinin de tereddüt yaşadığını, ancak zamanla isteği ve azmi sayesinde başarılı olabileceğini gördüğünü kaydetti.

Kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurgulayan Bayar, "İnsanın içinde biraz istek ve azim olduğu sürece bütün kadınların bu işi yapabileceğine inanıyorum. Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her kadın içindeki azmin ve isteğin peşinden giderek hayallerine kavuşabilir." ifadelerini kullandı.

Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin de kadınların sanayi sektöründe daha fazla istihdam edilmesini önemsediklerini belirterek, kadın çalışanların üretime sağladığı katkıya dikkati çekti.

Kaynak: AA