ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı

Hayrabolu Lisesi Öğrencileri Tarımsal Üretim Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde çeşitli sebze ve meyve yetiştiriyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek, tarımsal üretim becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören 27 öğrenci, okula ait 35 dönümlük alanda tarımsal üretim yapıyor.

Öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe dökerek marul, soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, aronya ve üzüm gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Okul Müdürü Mesut Akbaba, AA muhabirine, öğrencilerin önemli tecrübeler kazandıklarını söyledi.

Tarım faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Akbaba, "Kapalı seramızda 16 çeşit ürün denemesi yaptık. Açık alanımızda nohut ekimine devam ediyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin kendi işlerini yapabilmesi ve üretim kapasitelerini geliştirmesi." dedi.

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Gülnur Pelit de Hayrabolu'nun tarım alanında önemli ilçelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Okulun yaklaşık 35 dönüm kullanılabilir arazisi olduğunu aktaran Pelit, şunları kaydetti:

"Ekim ayında ilk etapta marul ve lahana üretimi yaparak başlıyoruz. Mart ayında ise 40 bin fide yetiştiriyoruz. Fidelerden sonra burası sebze bahçesine dönüyor. Domates, biber, salatalık gibi çeşitleri üretiyoruz. Tohumundan meyve aşamasına kadar üretimleriyle ilgili öğrencilerimiz bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, 25 dekar alanda nohut üretimi yapıyoruz. 5 dekar alanda aronya, üzüm ve meyve ağaçlarıyla üretime katkı sağlıyoruz. Ayrıca, kırsalda üretimi teşvik ederek çiftçilerimizin köylerinde tekrar kendi ürünlerini fide ve tohumdan itibaren yetiştirmelerini sağlıyoruz. Yine ürünleri aynı zamanda ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz."

Öğrencilerden Ege Ulus da kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.