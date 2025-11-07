Hayrabolu'da Yangın ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çene Mahallesi'nde boş bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

-Hayrabolu SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin 954 vatandaşa yardım yaptı.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ekim ayında 2954 ihtiyaç sahibine 8 Milyon 134 bin lira yardımda bulunulduğu bildirdi.

Yardımların, diğer aile yardımı, sağlık, eğitim, engelli aylığı, yaşlı aylığı, asker ve gıda yardımı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın yardımlarının süreceğini ifade etti.

-Malkara Kaymakamı Koç hayvan barınağını inceledi

Malkara Kaymakamı Haluk Koç, ilçede bulunan hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Koç, barınakta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Koç, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda barınması ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yakından izlediklerini belirtti.