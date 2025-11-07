Haberler

Hayrabolu'da Yangın ve Sosyal Yardım Faaliyetleri

Hayrabolu'da Yangın ve Sosyal Yardım Faaliyetleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayrıca, Hayrabolu Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 2 bin 954 vatandaşa 8 Milyon lira yardımda bulundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çene Mahallesi'nde boş bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

-Hayrabolu SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin 954 vatandaşa yardım yaptı.

Hayrabolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ekim ayında 2954 ihtiyaç sahibine 8 Milyon 134 bin lira yardımda bulunulduğu bildirdi.

Yardımların, diğer aile yardımı, sağlık, eğitim, engelli aylığı, yaşlı aylığı, asker ve gıda yardımı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın yardımlarının süreceğini ifade etti.

-Malkara Kaymakamı Koç hayvan barınağını inceledi

Malkara Kaymakamı Haluk Koç, ilçede bulunan hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Koç, barınakta yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Koç, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda barınması ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yakından izlediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.