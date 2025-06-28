Hayrabolu'da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi, Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Hayrabolu ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çene Mahallesi'nde B.B, idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine M.B'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.