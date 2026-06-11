Tekirdağ'da kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği

Hayrabolu'da Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi Değerler Eğitimi Kulübü tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan 2 akülü ve 1 manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında değerlendirildi.

Düzenlenen programda tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Okul Müdürü Mehmet Mümin Lütfüoğlu, kermes sayesinde öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve gönüllülük bilincini pekiştirdiğini belirtti.

Lütfüoğlu, projeye katkı sunan öğretmen, öğrenci, veli ve hayırseverlere teşekkür etti.