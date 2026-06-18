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Tekirdağ'da Leylek Festivali düzenlenecek

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde leyleklerin korunması için 20-21 Haziran'da düzenlenecek festivalde etkinlik atölyeleri, kuş gözlemi, doğa yürüyüşleri ve yöresel lezzet stantları yer alacak.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde leyleklerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Leylek Festivali" gerçekleştirilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Karakavak Mahallesi'nde düzenlenecek festival, 20- 21 Haziran'da doğaseverleri bir araya getirecek.

Festival kapsamında katılımcılar için etkinlik atölyeleri, leylek halkalama çalışmaları, kuş gözlemi etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve yaban hayatı fotoğraf atölyeleri düzenlenecek.

Ziyaretçiler ayrıca yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantları gezebilecek, sergileri ziyaret edebilecek ve açık hava sineması etkinliklerine katılabilecek.

Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli aktivitelerin de yer alacağı festivalde, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve doğal yaşamın korunmasına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sedat Kara
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