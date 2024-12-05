Haymana Belediyesi'nden Öğrencilere Kaynak Kitap Desteği
Haymana Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan 400 öğrenciye kaynak kitap ve dijital eğitim materyali desteği sağladı. Başkan Levent Koç, eğitimin geleceği şekillendiren önemli bir unsur olduğunu vurguladı.
Haymana Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 400 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulunuldu.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Eğitimin bir bölgenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Koç, "Bu yıl 78 mahallemizdeki öğrencilere yardımcı kaynak kitap ve dijital eğitim materyalleri sağladık." dedi.