Haymana Belediyesi'nden Öğrencilere Kaynak Kitap Desteği

Haymana Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 400 öğrenciye kaynak kitap desteğinde bulunuldu.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimin bir bölgenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Koç, "Bu yıl 78 mahallemizdeki öğrencilere yardımcı kaynak kitap ve dijital eğitim materyalleri sağladık." dedi.