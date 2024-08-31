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Hayırsever iş insanının katkılarıyla Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin MYO temel atma töreni gerçekleştirildi

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Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Yapıda yemekhane, kantin, bilgisayar laboratuvarı, seminer salonları ve derslikler yer alacak. Törene katılanlar arasında Kastamonu Valisi, AK Parti Milletvekili ve iş insanı Ali Kütük de vardı.

Hayırsever iş insanının katkılarıyla yapılacak Kastamonu Üniversitesi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulunun (MYO) temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yemekhane, kantin, bilgisayar laboratuvarı, dört seminer salonu, dört öğlenci kulübü odası, 10 derslik, 28 personel odasının yer alacağı bina, 6 bin 113 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, temel atma törenindeki konuşmasında, katkılarından dolayı Ali Kütük'e teşekkür ederek, "Bu süreçte katkısı, emeği olan herkese, önceki Valimize, sel sebebiyle burada bulunan valilerimize, Rektörümüze, bu iş için koşturan Çatalzeytin Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise kısa sürede meslek yüksekokulunun açılışını yapmayı dileyerek, "Çatalzeytinli hemşehrilerimize, öğrencilerime, akademik personelimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiği bu yüzyılda hep beraber, emin adımlarla yürüyoruz, yürümek zorundayız." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da üniversitelerinin 18 yaşında olduğuna işaret ederek, 14 fakültesi, 13 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

İş insanı Ali Kütük ise eğitime katkı sağlamaya hayatı boyunca önem verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 2 ilkokul, 1 ortaokul, 4 de cami yaptım. Ortadaki ekonomik bunalıma rağmen İstanbul Ümraniye'de çok önemli konumda bulunan yerimi sattım ve buraya 70 milyon lira vermenin hazırlığını yaptım. Bu okulun 70 milyon lira ile yapılmayacağını biliyorum ama ben hiçbir işimi yarım bırakmadım." ifadesini kullandı.

Kastamonu Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından meslek yüksekokulunun temeli atıldı.

Törene Çatalzeytin Kaymakam Vekili Hilal Buse Ünal, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, eski Bakan Murat Başesgioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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