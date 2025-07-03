Hayırsever İş İnsanı Muzaffer Samda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayırsever İş İnsanı Muzaffer Samda Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayırseverliği ile tanınan Muzaffer Samda'nın cenazesi, Altınbaş Camisi'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye İnegöl Kaymakamı ve Keles Belediye Başkanı da katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vefat eden hayırsever iş insanı Muzaffer Samda'nın cenazesi toprağa verildi.

İnegöl ilçesinde yaptığı hayır çalışmalarıyla tanınan, birçok okul ve sağlık ocağının yapımına öncülük eden Muzaffer Samda'nın cenazesi Altınbaş Camisi'ne getirildi.

Samda'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da katıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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