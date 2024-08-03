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Haydarpaşa Tren Garı'nda Arkeoloji Parkı Açılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Tren Garı'nda tarihi eserlerin sergileneceği bir arkeoloji parkının ilerleyen aylarda açılacağını duyurdu.

İSTANBUL, 3 Ağustos (Xinhua) -- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Tren Garı'nda, "çığır açan" bir arkeoloji parkının ilerleyen aylarda açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, bu hafta başında gerçekleştirdiği denetim sırasında yaptığı açıklamada ülkede türünün ilk örneği olan parkta Haydarpaşa Garı'ndaki demiryolu hatlarının altında gerçekleştirilen kapsamlı kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergileneceğini söyledi.

Arkeologlar, 2018'den bu yana 100.000 metrekareyi aşan bir alanda Osmanlı, Bizans ve antik dönemlerden kalma tarihi kalıntılar ortaya çıkardı. Eserler arasında lamba parçaları, sikkeler, yeraltı mezarları ve Helenistik dönemden nadir kalıntılar yer alıyor.

Projede yer alan arkeolog Ayşe Övür, Haydarpaşa Tren İstasyonu'ndaki kazıların, aralarında 5-7. yüzyıldan kalma 12.000'den fazla sikkenin de bulunduğu "daha önce erişilemez durumda olan tarihi verileri ortaya çıkardığını ve "İstanbul'un bu kesimindeki "hayata ışık tuttuğunu" söyledi.

Övür, arkeoloji parkının, önemli bir eğitim ve turizm mekanı haline gelerek zengin tarihi içeriğiyle ziyaretçileri kendine çekeceğini sözlerine ekledi. Övür, "Haydarpaşa kazı alanının bir "arkeoparka" dönüştürülmesinin İstanbul için de dönüştürücü olacağını belirtti.

Övür, "Gençler, öğrenciler ve çocuklara yönelik eğitim programları tarih ve arkeolojiye yönelik anlayışlarını derinleştirecek" ifadelerini kullandı.

Kazı lideri Rahmi Asal, en önemli keşfin mimari kalıntılar ve 35 iskelet içeren bir yeraltı mezarının bulunduğu M.Ö. 5. yüzyıldan kalma bir kilise olduğunu söyledi.

"Sıralı defin şekilleri, bu kişilerin muhtemelen bir hastalık yüzünden aniden ölmüş olabileceğini gösteriyor" diyen Asal, "Sadece bu kazı bile bu alanın çok büyük tarihi öneme sahip olduğunu gösteriyor" diye vurguladı.

1872'de Osmanlı İmparatorluğu zamanında açılışı yapılan Haydarpaşa İstasyonu, 2010 yılında çatısının çökmesine ve dördüncü katın kullanılamaz hale gelmesine neden olan büyük bir yangın yüzünden zor günler geçirdi.

2013 yılında Marmaray Tüneli'nin açılmasıyla bu tarihi istasyon sakinliğe büründü. İstasyonun yeniden faaliyete geçmesi için, devam eden kazı çalışmalarına paralel olarak restorasyon çalışmaları da sürdürülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Haydarpaşa Arkeoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

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