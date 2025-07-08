Hayati Yazıcı’dan Sabahattin Önkibar’a Tepki: 'Katıksız Yalan'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her cümlesi yalan, kurgu ve gerçek dışı olan, deli saçması bir iftira kampanyasıyla gündeme gelmeye çalışan Sabahattin Önkibar adlı şahsın ortaya attığı iddiaların tamamı, tek kelimeyle katıksız bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Her cümlesi yalan, kurgu ve gerçek dışı olan, deli saçması bir iftira kampanyasıyla gündeme gelmeye çalışan Sabahattin Önkibar adlı şahsın ortaya attığı iddiaların tamamı, tek kelimeyle katıksız bir yalandır. 'Gazetecilik' adı altında fitne üzerinden beslenen bu iddiadaki hiçbir hususun gerçekle ya da en ufak bir doğruluk payıyla ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen hayal gücüyle uydurulmuş, maksatlı bir hezeyandır. Bu düzmece iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bu şahıs hakkında en kısa sürede gerekli yasal yollara başvuracağımı ifade ediyor, iftira ve yalanla beslenen bu zihniyetin hukuki olarak karşılıksız kalmayacağını belirtmek istiyorum."