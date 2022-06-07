Sıcaktan kavrulan Antalya'da ortaya çıkan engerek yılanının ısırdığı hemşire ölümle savaşıyor - Haberler

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Sıcaktan kavrulan Antalya'da ortaya çıkan engerek yılanının ısırdığı hemşire ölümle savaşıyor

Demirören Haber Ajansı - Alparslan Çınar - Güncel
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Sıcaktan kavrulan Antalya'da ortaya çıkan engerek yılanının ısırdığı hemşire ölümle savaşıyor

Sıcaktan kavrulmaya başlayan Antalya'nın Manavgat ilçesinde engerek yılanının ısırdığı hemşire Ayşegül Özünal, hastaneye kaldırıldı. Ayağının kangren olmaması için hemen ameliyata alınan Özünal'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Özünal, dün öğle saatlerinde Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yılan tarafından bacağından ısırıldı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine Özünal, gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Özünal, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen 1'i kız, 2 çocuk annesi Ayşegül Özünal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"SOLUNUM DURMASI RİSKİ VAR"

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren İbrahim Özünal, bacağın kangren olma ihtimalini en aza indirmek için ameliyat yapıldığını söyledi. Eşinin kalp krizi riski olduğunu da belirten Özünal, "Solunum durması ve kalp krizi riski hala devam ediyor. Bacağını kangrenden kurtarmak için ameliyat edildi. Yılanın engerek olduğu tespit edildi. Geçen sene ormanın yanmasından sonra yılanlar başta olmak üzere çok sayıda vahşi hayvan kent merkezine ve yerleşim yerlerine indi. Hiç olmayacak şey başımıza geldi" diye konuştu.

Sıcaktan kavrulan Antalya'da ortaya çıkan engerek yılanın ısırdığı hemşire ölümle savaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Güncel

Manavgat Devlet Hastanesi Manavgat Antalya Güncel Haberler

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