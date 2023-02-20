Hayat kurtaran madenci: Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan büküldü, kırıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesinden 48 arkadaşıyla Hatay'a giden maden işçisi Hüseyin Demir (41), kömür çıkarırken kullandığı kazmayla 15 santimlik betonu kırıp 35 yaşındaki kadını kurtardı. Hüseyin Demir, "Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan bükülecek hale geldi. Çoğu da eğildi, büküldü veya kırıldı ama biz canlıya ulaşmak olduğu zaman iş, farklı oluyor, bunu yaşamak lazım" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde çalışan 48 maden işçisi askeri uçakla Hatay'a gitti. 14 yıllık madenci Hüseyin Demir, depremin 3'üncü gününde bölgede arama kurtarma çalışması yaptığı sırada 3 katlı binanın en alt katından ses gelmesiyle 15 kişilik ekiple harekete geçti. Madenciler yanlarında getirdikleri kazma, kürek, balyoz, demir makası gibi aletlerle çalışma başlattı. 3 katlı evin 1'inci katındaki 'Fidan' isimli kadının sesi alındıktan sonra madenciler iş bölümü yaptı. Hüseyin Demir, kömür kazdığı kazmayla yaklaşık 1 saatte 15 santimlik betonu kırıp enkaz altındaki Fidan'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan Fidan, hastaneye kaldırıldı.