Havza Yeni Mahalle Muhtarı Şahin, mahallede Türk bayrağı dağıttı

Samsun'un Havza ilçesinde Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, mahalle sakinlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bayrak dağıttı.

Şahin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mahalledeki tüm sokaklarda çocuk ve mahalle sakinlerine Türk bayrağı verdi.

Mahalle sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Şahin, bayrakları evlerin ve binaların balkonlarına asmalarını istedi.

Şahin, Havzalılar için Cumhuriyet'in çok farklı bir anlamı bulunduğuna işaret ederek, "Doğup büyüdüğüm topraklarda temeli atılan Cumhuriyet'imizin 100. yılını en iyi şekilde yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Atalarımızın kurmak için mücadele ettiği Cumhuriyet'imizi gelecek nesillere emanet etmek ve daha nice yüz yıllar yaşaması için en büyük ülkümüz." dedi.