Havza'nın tek kadın muhtarı Sevil Çelik'in Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Havza Muhtarları Derneği tarafından Havza'nın tek kadın muhtarı olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan ile Medrese Mahallesi Muhtarı Rıtvan Sevimli, iş yerinde ziyaret ettiği Çelik'in Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şahin, hayatın her alanında kadınların emeği olduğunu vurgulayarak, "Annemiz, eşimiz, kardeşlerimiz olan kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kadınlarımızın istedikleri her işte başarılı olacaklarının en büyük örneklerinden biri, muhtarımız Sevil Çelik kardeşimizdir. İnşallah önümüzdeki dönem kadın muhtarlarımızın sayısı artar." dedi.

Çelik ise ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.