Havza'da Yeni Müftülük Sitesi ve Yatılı Kur'an Kursu İnşaatına Başlandı

Havza'da Yeni Müftülük Sitesi ve Yatılı Kur'an Kursu İnşaatına Başlandı
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak yeni müftülük sitesi ve yatılı Kur'an kursu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Proje, deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun modern binalar içerecek.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak Havza Müftülük Sitesi ve yatılı Kur'an kursu inşaat alanında incelemede bulundu.

Yeni Mahalle'de bulunan eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde toplam 6 bin 348 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 300'er metrekare inşat alanına iki bina inşa edilecek. Bodrum kat dahil 5 katlı olacak her iki binanın 1500'er metrekare kullanım alanı olacak.

Müftülük Sitesi'nde idari birimler, aile irşat bürosu, 4-6 altı yaş Kur'an kursu ve lojman olacak, yatılı Kur'an kursunda ise oyun ve spor ile sosyal alanlar bulunacak.

Hafriyat çalışmaları başlamadan önce Havza Merkez Yatılı Kuran Kursu öğrencileri ile Kur'an tilaveti okundu ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz hafriyat çalışları başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanan Havza Müftülük Sitesi ve yatılı Kur'an kursunun inşa edileceği alanda incelemelerde bulunarak Havza Müftüsü Cemil Alıcı'dan bilgiler aldılar.

İlçe Müftüsü Alıcı 1985 yılında yapılan Havza Merkez Yatılı Kur'an Kursu binası ile 1994 yılında inşa edilerek halen kullanımda olan İlçe Müftülük binalarının, ihtiyaca cevap veremediğine değinerek, "İnşallah buraya yapılacak yeni deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun binalarımız ile çocuklarımıza ve halkımıza daha güvenli hizmet sunma imkanı doğacak." dedi.

Alıcı kısa süre sonra atılacak temel ile inşaata başlanacağını belirtti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, yapılanacak merkez ile halka din hizmetlerinin daha kaliteli ve güvenli bir ortamda ulaştırılacağını dile getirerek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
