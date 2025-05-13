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Havza'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Düzenlendi

Havza'da 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Programı Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında, vatandaşlar Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir araya geldi ve taleplerini iletme fırsatı buldu.

Samsun'un Havza ilçesinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" anlayışıyla "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

Kevser Cami önünde düzenlenen programda, vatandaşlarla bir araya gelen Havza Belediye Başkanı Murat İkiz vatandaşların taleplerini dileyerek sorularını cevapladı.

İkiz, "Tüm ekiplerimizle birlikte ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle iş birliği içinde, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Yasin Cürel, Kadir Özkurt, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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