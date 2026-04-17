Samsun'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda, bir araçta 3 bin 359 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında İcadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araç ile içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 bin 359 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan M.Y.B (24) ve A.K (34) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu