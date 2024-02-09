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Havza'da şehir içi trafiğin rahatlatılması için saha incelemesi yapıldı

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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ve diğer yetkililer, şehir içi trafiğin rahatlatılması ve güvenliğinin artırılması amacıyla yapılacak düzenlemeler öncesi saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemede otopark bölgeleri, dolmuş ve minibüs park yeri gibi konular ele alındı.

Havza'da şehir içi trafiğin rahatlatılması ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılacak düzenlemeler öncesi saha incelemesi yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Ulaşım Dairesi Şube Müdürü Taner Tuğbay Tolgay, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Osman Özmen ve Zabıta Müdürü Erhan Demir, yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla Kazım Paşa Caddesi, Hasan Aktar Caddesi, kapalı sebze pazarı, katlı otopark çevresinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otopark bölgeleri, şehir içi dolmuş ve kırsal mahalle minibüslerinin park yeri gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özdemir, ilçenin nüfusunun artış göstermesiyle trafik akışı ve güvenliğini artırmak amacıyla düzenlemeler yapmanın elzem olduğunu belirterek, "Bu alanlarda yapılacak uygulamalarla esnafımızın işlerinin kolaylaştırılması, vatandaşlarımızın daha rahat, geniş yol yaya can ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kapalı sebze pazarımız, hükümet konağımız ve yapılacak iş merkezimizin bulunduğu bölge, ilçenin önemli merkezlerinden biri olacak. Bu amaçla bu bölge başta olmak üzere ilçe trafiğinin güvenli hale gelmesi için çalışmaktayız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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