Havza'da Öğrenciler Karne Alarak Tatil Başladı

Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Havza'da 643 anaokulu öğrencisi için gelişim belgesi, 1628 ilkokul, 1763 ortaokul ve 1717 lise öğrencisi için de karne töreni düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 25 Mayıs İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıtarak, mutluluklarına ortak oldu.

Ayvat, öğrencilerden tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Dönem boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalar sonucu emeğinizin karşılığı olan karne heyecanına yürekten katılıyor, sizlerle aynı heyecanı yaşıyorum. Şimdi dinlenme zamanı ama dinlenmek demek boşa zaman harcamak demek değildir. Tatil sürecinde öğretmenlerimizin öğrencilerimizi yoğun ev ödevlerine boğmamaları, öğrencilerin daha çok kitap okumaları ve aileleri ile sosyal aktivitelerde bulunarak süreci geçirmeleri gerekmektedir." dedi.

Özdemir de Havza'nın eğitim seviyesi olarak iyi durumda bulunduğunu belirterek, "Başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere şube müdürlerimizi, okul müdürlerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Başarıya ihtiyacımız var. Allah sizleri muvaffak eylesin. Okumaktan ve başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Siz bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayvat, Özdemir ve Ertuğ tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.