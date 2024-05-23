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Havza'da Mustafa Kutlu paneli düzenlendi

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Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen panelde, öğrenciler Mustafa Kutlu'nun hayatı ve eserleri hakkında sunum yaptı. Ayrıca, öğrenci Sıla Karaçoban'ın kitabı yayımlandı.

Havza'da, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi salonunda Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve başkanlığını Hafize Nida Sarıoğlu'nun yaptığı panelde, panelist öğrenciler Mustafa Kutlu'nun hayatı, eserleri, düşünce dünyası gibi konularda sunum yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin ilk etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu proje, düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etki ve katkıları olan yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması temeline dayalı bir faaliyet yürütmeyi hedeflemekte. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için çok okumaları ve okuduklarını anlamaları gerekli. Bunun için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Murat İkiz ile Ertuğ, panelde görev alan öğretmen ve öğrencilere belgelerini verdi.

Programın ardından yazdığı "Küçük Şeker Macerası" isimli hikaye kitabı yayımlanan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Karaçoban'a Kaymakam Mustafa Ayvat tarafından plaket verildi.

Ayvat, 15 yaşındaki Karaçoban'ı tebrik ederek, "Bu yaşta yazdığı kitabın yayınlanması, kızımızın ilerleyen dönemde daha güzel eserlere imza atacağının göstergesi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Karaçoban ise kitabının yayınlanmasından ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte her zaman yanımda ve destekçim olan aileme teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Ayvat, İkiz ve Ertuğ'a imzalı kitabını hediye eden Karaçoban, düzenlediği imza gününde de arkadaşları için kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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