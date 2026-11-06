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Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki Kızılay otobüsünde 48 ünite kan bağışı toplandı

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Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki Kızılay otobüsünde 48 ünite kan bağışı toplandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay'ın 'Güvenli Kan Temini Projesi' kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırdığı otobüste 48 ünite kan bağışı toplandı. Çalışmaya Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi destek verdi.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 48 ünite bağış alındı.

Türk Kızılayın "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste yapılan çalışma kapsamında 48 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.

Kaynak: AA
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