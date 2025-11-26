Haberler

Havza'da Kur'an Kursu ve Müftülük Binasının Temeli Atıldı

Havza'da Kur'an Kursu ve Müftülük Binasının Temeli Atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, yeni bir yatılı Kur'an Kursu ve müftülük binasının temeli atıldı. Törende konuşan yetkililer, projeye halkın desteğiyle ve en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti.

Samsun'da yapılacak Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet binalarının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yeni Mahalle'de bulunan eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde inşa edilecek 6 bin 348 metrekare arsa üzerinde yükseleceği, 338 metrekare inşaat alanına sahip yatılı Kur'an Kursu ile 230 metrekarelik müftülük binasının toplamda 3 bin 50 metrekare kullanım alanı sunacağı bildirildi.

Yaklaşık 65 milyon liraya mal olması planlanan iki yapının Havza Hafızlık Kur'an Kursu Müftülük Hizmet Binası Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacağı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, eserlerin tüm ilçe halkının desteğiyle temellendirildiğini belirterek, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Devlet-millet işbirliğiyle iki sene içinde binalarının hizmete girmesini hedefliyoruz. Havza yardım kültürü açısından çok şanslı. Bu eserin en geç 2 yıl içinde halkımızın ve hayersevererin desteğiyle tamamlanacağına inancım tam." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza Belediyesi olarak her zaman müftülüğün yanında olduklarını ifade ederek, "Şahsım ve belediyem adına üzerimize düşeni yaparak burayı en kısa sürede hizmete açacağız." şeklinde konuştu.

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Havza'da önemli bir günde bir araya gelindiğini ifade ederek, "Bu güzel günü bizlere yaşatan sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Müftümüz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Havza Kaymakamımızın riyasetinde, Havza Belediye Başkanımızın desteği, İlçe Müftümüzün gayreti ve en önemlisi Havzalı hemşerilerimizin manevi ve maddi destekleri bu gün burada temel atma imkanı doğdu. Temelini attığımız bu eseri el ele gönül gönüle inşallah hizmete açılmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, mevcut müftülük binasının ihtayaca cevap vermediğini ve depreme dayanıksız olduğu için yenisine ihtiyaç duyulduğnunu belirtti.

Alıcı, "İnşallah temelin attığımız bu binanın kısa sürede açılışını da gerçekleştiririz. Allah'a şükürler olsun yaklaşık 2 buçuk yıldan beri hazırlığını yaptığımız Havza Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binasının temel atma merasiminde buluştuk. İnşallah buraya yapılacak yeni deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun binalarımız ile çocuklarımıza ve halkımıza daha güvenli hizmet sunma imkanı doğacak." dedi.

Konuşmaların ardından Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu'nun yaptığı duanın ardından temel, protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri inşaat alanını gezerek projeye ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.