Haberler

Havza Belediyesinden Kaymakam Ayvat'a veda programı

Havza Belediyesinden Kaymakam Ayvat'a veda programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza Belediyesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Ayvat için veda programı düzenledi. Başkan Murat İkiz, Ayvat'ın 3 yıllık hizmetine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Havza Belediyesi tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Ayvat için veda programı düzenlendi.

Havza Fizik Tedavi Merkezinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Murat İkiz, Kaymakam Ayvat'ın görev yaptığı süre boyunca ilçenin gelişimi, kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşların taleplerinin karşılanması için büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Kapısını ve gönlünü Havzalılara açtı. Bu samimi yaklaşımı sayesinde 3 yıl gibi kısa sürede ilçemizin kalbinde özel bir yer edindi. Yeni görev yerinizde üstün başarılar diliyor, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Kaymakam Mustafa Ayvat ise yaklaşık 3 yıl görev yaptığı Havza'nın kendisine önemli deneyim kazandırdığını dile getirerek, "Havza benim için çok kıymetli bir yere sahip. Bundan sonra da gönlümüz de kapımız da Havzalılara açık. Hakkınızı helal edin." dedi.

Konuşmaların ardından Murat İkiz, Kaymakam Ayvat ve eşi hakim Kübra Pala Ayvat ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanan hakim Suat Uçarlı'ya plaket ve hediye verdi.

Programa Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Tapu Müdürü Hatice Elverdi, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fazıl Düzenli, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa - Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar

Saat 00.00'da başlayan maç tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Geriden gelip ilk galibiyeti aldılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti

Bir takım daha Dünya Kupası'ndan elendi
400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

400 milyon TL iddiası tutmadı! Gökçek nasıl çark edeceğini şaşırdı
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin