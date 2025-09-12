Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karşıyaka Şehit Mahmut Top İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Mehmet Gül, eğitim öğretimin ülke geleceği için hayati bir konu olduğunu vurguladı.

Program, öğrencilerin sergilediği gösteriler ve okuduğu şiirler ile devam etti.

Programın sonunda 4. sınıf öğrencisi, 1. sınıf öğrencisine "hoş geldin" çiçeği verdi.

Programa Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.